Aşıda öğretmenlere öncelik çağrısı
Türk Eğitim Derneği (TED), öğretmenlerin aşı listesindeki sırasının, üst kademeye alınması için kampanya başlatıyor. “Geleceğimiz tehdit altında, okula dönmek zorundayız” sloganıyla bugün başlatılacak kampanyada, salgının sağlık kadar eğitim alanını vurduğuna dikkat çekilecek. Özellikle dezavantajlı bölgelerde ve yaş gruplarında eğitim kayıpları telafi edilemez noktaya geldiğine vurgu yapılarak, “bir nesli kaybetmeyelim” uyarısında bulunulacak.
TED’in kampanya için hazırladığı videoda, okul ziliyle birlikte boş bir okul bahçesi gösterilerek, “Bireylerin sağlığını ve yaşamlarını korumak ile bireylerin geleceğini korumak arasındaki hassas denge sağlanamazsa bir neslin felaketi kaçınılmaz olacak. #Okuladönmekzorundayız #geleceğimiztehditaltında. Öğretmenler nerede? Ekran başında, bomboş sınıflarda... Sağlık kahramanlarımız ve büyüklerimiz aşılandı, şimdi sıra eğitim neferlerinin olmalıdır. Unutmayalım, eğitim öğretmenle başlar. Aşılamanın ikinci aşamasında öncelik öğretmenlerimize verilmelidir. Çocuklar nerede? Evlerinde, ekran başında... Okuların kapalı olduğu süre uzadıkça öğrenme kayıpları telafi edilemez boyuta ulaştı. Okullar hemen açılmalı, çocuklar eğitime kavuşmalıdır. Yaşamın hiçbir alanında hiçbir zaman sıfır risk yoktur! Doğru planlama ve doğru önlemler vardır!. #Okuladönmekzorundayız #geleceğimiztehditaltında” ifadelerine yer verildi.