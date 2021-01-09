Aşıda tereddüt etmem

“Ortada görünmeyen ama çok acımasız bir düşmanla savaş var. Ülkemize getirilen Sinovac aşısından korkmak yersiz” diyen Sönmez, ^”Bu tür ölü aşılar yıllardır bilinen teknoloji ile yapılıyor ve hemen hiç yan etkisi görülmedi. Ülkemizde de bu aşıyla ilgili Faz 3 çalışmaları yapılmıştır. Aşılanmada başarısız olursak pandemi başa döner. Kemoterapiyi reddetmek tamamen kişisel bir eylemdir ve bu cesur davranışa saygı duymak gerekir. Ama küresel pandemide toplumun genelini ilgilendiren sağlık sorununda herkesin aşı yaptırması zorunluluktur ve vatandaşlık görevidir. Yeteri kadar aşılanma yapılmazsa virüsle mücadele 5 yıl sürer. 6 ay içinde yüzde 70-80 oranında aşı başarısına erişmeliyiz” dedi.