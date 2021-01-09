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09.01.2021 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Aşıda tereddüt etmem

Türkiye’nin en başarılı kalp cerrahlarından Prof. Dr. Bingür Sönmez, 45 yıllık meslek hayatı boyunca aşılara olduğu gibi Kovid-19’a umut olan aşılara da güvendiğini söyledi.

Aşıda tereddüt etmem
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

“Ortada görünmeyen ama çok acımasız bir düşmanla savaş var. Ülkemize getirilen Sinovac aşısından korkmak yersiz” diyen Sönmez, ^”Bu tür ölü aşılar yıllardır bilinen teknoloji ile yapılıyor ve hemen hiç yan etkisi görülmedi. Ülkemizde de bu aşıyla ilgili Faz 3 çalışmaları yapılmıştır. Aşılanmada başarısız olursak pandemi başa döner. Kemoterapiyi reddetmek tamamen kişisel bir eylemdir ve bu cesur davranışa saygı duymak gerekir. Ama küresel pandemide toplumun genelini ilgilendiren sağlık sorununda herkesin aşı yaptırması zorunluluktur ve vatandaşlık görevidir. Yeteri kadar aşılanma yapılmazsa virüsle mücadele 5 yıl sürer. 6 ay içinde yüzde 70-80 oranında aşı başarısına erişmeliyiz” dedi.

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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