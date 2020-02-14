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14.02.2020 - 18:54 |

Aşıklar Şehri filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Başrollerini Ryan Gosling ve Emma Stone'un paylaştığı orjinal adı La La Land olan Aşıklar Şehri filmi, bu akşam bir kez daha izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2016 yılında gösterime girip rekorlar kıran filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Aşıklar Şehri filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte bu soruların cevapları ve filmin oyuncu kadrosu...

Aşıklar Şehri filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

29 Aralık 2016 tarihinde vizyona giren Aşıklar Şehri filmini Damien Chazelle yönetti. ABD yapımı Müzikal-romantik türündeki Aşıklar Şehri filminin konusu ve oyuncuları...

AŞIKLAR ŞEHRİ KONUSU NEDİR?

Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

Oscar ödüllü Whiplash’in yazarı Damien Chazelle’in yazıp yönettiği bu romantik müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı.

AŞIKLAR ŞEHRİ OYUNCULAR KİMLER?

Ryan Gosling: Sebastian

Emma Stone: Mia

John Legend: Keith

J.K. Simmons: Bill

Rosemarie DeWitt: Laura

Finn Wittrock: Greg

Callie Hernandez: Lisa

Sonoya Mizuno: Caitlin

 

 

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