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23.04.2020 - 21:56 |

Asil Ne Demek? Tdk'ya Göre Asilzadelik Ve Asillik Ne Anlama Gelir?

Asil kelimesi geçmişten günümüze taşınan ve kulağa olumlu yönde çağrışım yapan kelimelerden biridir. Asil kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek ister misiniz? Asil ne demek? İşte, detaylar.

Asil Ne Demek? Tdk'ya Göre Asilzadelik Ve Asillik Ne Anlama Gelir?

Asil kelimesi birden fazla anlam içermektedir. Asil kelimesinin anlamını ve TDK'ya göre asilzadelik ve asillik kelimelerinin ne anlama geldiğini sizler için derledik.

Asil Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

Asil kelimesi soylu anlamına gelmektedir. Özellikle Avrupa'da devam eden monarşik yapılarda bu unvanın sıklıkla kullanıldığı görülür. Soyluluğun bir unvan olarak kullanılmasına bu tarz yapılarda karşılaşılır.

Asil kelimesinin bir diğer anlamı ise yüksek duygu ile yapılandır. Üçüncü anlamına gelecek olursak, bir görevde temelli olan, vekil karşıtı demektir. Üçüncü anlamını bir cümle içinde kullanıp daha net anlayabiliriz. O, bu işe asaleten atandı, asil üyelerden biridir cümlesinde kişinin göreve kalıcı bir şekilde atandığı anlamı çıkmaktadır.

TDK'ya Göre Asilzadelik ve Asillik Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre ise asilzadelik soyluluk anlamına gelmektedir. Asillik de benzer şekilde soyluluğu ifade eder. Soyluluk da yine TDK'ya göre köklü ve tanınmış bir aileden gelen anlamını taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapıp İstiklal Marşı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür." ifadelerini kullandı.
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