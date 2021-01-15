Aşıla ile aşılama takvimi görüntüle | Aşıla uygulaması indir

Aşı için acil kullanım onayı verilmesi ile birlikte aşılama başlıyor. İlk aşıyı 13 Ocak 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında oldu. Aşılam ilk olarak hekim ve Sağlık personeli için yapılacak. Aşıla uygulaması ile aşı takibi kolaylıkla yapılacak. Peki, Aşıla uygulaması nasıl indirilir?

AŞILA NEDİR?

Koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulanacak olan aşılama başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla mobil uygulaması ile doktorlar ve sağlık personelleri hızlı bir şekilde aşılanma süreçleri takip edilecek.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Aşıla uygulaması www.mobilmarket.sağlık.gov.tr adresinden, Apple Store, Google Play ve Huawei App Gallery marketlerden indirilebilir. Giriş yapabilmek için cep telefonunuza uygulamayı indirmeniz gerekiyor.

Aşıla uygulaması görevli personel için hazırlanmıştır. Diğer sağlık personelleri ve vatandaşların uygulamayı indirmesine gerek yoktur.

AŞILA UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AŞILA UYGULAMASI İLE NE YAPILIR?

Aşıla uygulaması ile Covid aşı süreci takip edilebilecek. Aşı takvimi ve randevular gibi birçok işleve ulaşma imkanı sağlayacak olan doktorlar, sağlık personelleri ve vatandaşlar Aşıla uygulaması ile aşı dönemini takip edebilecek.