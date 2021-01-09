Aşılanacak sağlık çalışanı listesi hazır

Sağlık Bakanlığı’nca 30 Aralık’ta Çin’den Türkiye’ye getirilen ve aynı gün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına alınan aşıların incelemesi sürüyor.

Asgari 14 günlük inceleme süresinde sona yaklaşılırken, aşılanacak öncelikli kesim olan sağlık çalışanları için sağlık kurumlarından çalışma yapmaları istendi. Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda kurumlar tarafından aşı olmak isteyen sağlık çalışanlarının listeleri oluşturuldu ve bakanlığa iletildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısında yapılan sunumla, aşılama yöntemi, uygulamanın nasıl yürütüleceği ayrıntılı olarak kurul üyelerine anlatıldı.

Sunumda, aşı olacak kişilerin nasıl bilgilendirileceği, aşı takibi gibi bir çok başlık detaylı olarak ele alındı. Bu sunum çerçevesinde yakın zamanda aşılama için hazırlanan sistemin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

‘Dolaplar dolu’

Aşılama programına dahil olan aile hekimleri ise uygulama öncesi toplu aşı merkezi formülünü gündeme getirdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Özlem Sezen, Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki aşı dolaplarının doluluk oranlarını yüksek olduğunu ve bu yüzden toplu aşılama merkezlerinin oluşturulmasını önerdiklerini kaydetti. Sezen, şunları söyledi:

“Biz, federasyon olarak aşılanmayı önemsiyoruz ve öneriyoruz. Hızlı şekilde bir çok kişinin aşılanması için de toplu aşı merkezlerinin yapılmasını öneriyoruz. Yurt dışındaki örnekleri gibi. Aşı dolaplarının doluluk oranı bizde çok yüksek. Aşıya talep arttı bu bizim açımızdan iyi. Okul dönemi aşıları normalde okullarda yapılıyordu. Şu anda o aşılar da bizde. Erişkin aşılarına ilgi arttı. Bu yüzden toplu merkezlerde aşılar olunsun. İllaki ASM’ler olacaksa belli dönemelerde belli sayıda aşı gelecek. Biz o aşıları yapacağız. Sonra yine talep edeceğiz. Tekrar uygulayacağız. Lojistik olarak sık desteklenmesi lazım.”