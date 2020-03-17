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17.03.2020 - 12:19 | | DHA

Asılsız corona virüs paylaşımı yaptı, gözaltına alınırken gülerek poz verdi

Kahramanmaraş'ta 2 corona virüs vakası olduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapan Zekeriya Atak, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilirken gülüp rahat tavırlar sergileyen Zekeriya Atak, "2 tane corona virüs çıktı' dedik, suç mu?" dedi.

Asılsız corona virüs paylaşımı yaptı, gözaltına alınırken gülerek poz verdi

Zekeriya Atak, dün akşam Facebook sayfasından "Son dakika: Kahramanmaraş'ta Yenişehir Devlet Hastanesi'nde corona virüs şüphesiyle bakılan 2 hastanın sonucu pozitif çıktı" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşım altına yapılan bir yoruma da "Yarın yetkililer açıklama yapacak" diye yanıt veren Atak, Güvenlik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÜLEREK GAZETECİLERE POZ VERDİ

Atak, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirildiği hastanede rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve gülerek gazetecilere poz veren Atak, "2 tane corona virüs çıktı' dedik, suç mu?" dedi.

İZDİVAÇ PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

Zekeriya Atak, 2016'nın Şubat ayında Zuhal Topal'ın özel bir televizyon kanalında sunduğu izdivaç programıyla tanınmıştı. Atak, olayla ilgili sosyal medyada yayınladığı bir videoda şarkıcı Seda Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira idari para cezasına çarptırılmıştı. Bunun dışında Zekeriya Atak hakkında 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle Zuhal Topal tarafından tazminat davası açılmış, dava sonunda Atak'ın Topal'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.

 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.
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