Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu

Hakkari'de uzun bir aradan sonra ilk defa düğün yapıldı. Slehi aşiretine mensup Berdil Taş ve İstanbullu Hüseyin Kaya çiftinin düğünü, Hakkari Valiliğinin almış olduğu koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Salona giriş yapan davetliler maskesiz olarak içeri alınmazken, içeri alınanların ise ateşi ölçüldü ve elleri dezenfekte edildi. Tüm masalar sosyal mesafeye göre ayarlanarak şeritler çekilirken, her masaya kolonya bırakıldı. Kalabalığın halay çekmesine izin verilmezken, yemek masalarının aralarındaki mesafe ise büyük dikkatle ayarlandı

Sosyal mesafeli düğün törenine ilk defa katıldıklarını belirten davetlilerden Melek Öztunç, "Salona giriş yaparken ateş ölçtüler, ellerimizi dezenfekte ettiler, masalarda kolonya bulunduruldu. Önceliğimiz sağlıktır' dedi.

Gelinin akrabası Hakan Taş ise, belirlenen kurallara göre hareket ettiklerini belirterek, "Biz Hakkari'den İstanbul'a gelin gönderiyoruz. Hakkari'de düğün sezonu açıldı, ilkini Taş ailesi olarak gerçekleştirdik. Bakanlığın yayınlamış oldukları genelgeye ve sosyal mesafe kurallarına uyularak çok kalabalık aşiret mensupları olduğu halde kurallar çerçevesinde düğünümüzü yapıyoruz. Kapıda hemen ateş ölçerle başlıyor, dezenfekten, sosyal mesafe, oturma yani burada hiçbir kural ihlal edilmeden düğünümüzü gerçekleştiriyoruz. Berdil ve Hüseyin çiftine ömür boyu mutluluklar diliyorum"







