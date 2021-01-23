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23.01.2021 - 00:52 | | DHA

AÅŸÄ±rÄ± hÄ±z felaket getirdi! Durumu aÄŸÄ±r...

Bursa'da, aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z nedeniyle kontrolden Ã§Ä±kan otomobilin Ã¶nce kaldÄ±rÄ±ma, ardÄ±ndanÂ aÄŸaca Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Ercan P. (29) aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

AÅŸÄ±rÄ± hÄ±z felaket getirdi! Durumu aÄŸÄ±r...

Kaza, saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esine baÄŸlÄ± Åžirinevler Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, Otosansit KavÅŸaÄŸÄ± mevkiinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Ankara istikametinden Bursa'yaÂ doÄŸru ilerleyenÂ Ercan P. yÃ¶netimindekiÂ 25 DT 665 plakalÄ± otomobil, aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼nÂ direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂ Ã¶nce kaldÄ±rÄ±ma ardÄ±ndan da yol kenarÄ±nda bulunan aÄŸaca Ã§arparak durabildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Ercan P. hurdaya dÃ¶nen otomobildeÂ sÄ±kÄ±ÅŸarak aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan Ercan P., itfaiye ekiplerince bulunduÄŸuÂ yerden kurtarÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerince olay yerinde ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lanÂ Ercan P.,Â Bursa YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedaviye alÄ±nanÂ Ercan P.nin vÃ¼cudunda Ã§ok sayÄ±da kÄ±rÄ±k olduÄŸu ve hayati tehlikesinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

Ã–te yandan, olay yerine gelip kardeÅŸinin durumunu Ã¶ÄŸrenen sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n aÄŸabeyi Sercan P., sinir krizi geÃ§irip otomobili yumrukladÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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AÅŸÄ±rÄ± hÄ±z felaket getirdi Durumu aÄŸÄ±r...

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Türkiye Genç Ä°ÅŸ AdamlarÄ± heyetini kabulünde açÄ±klamalarda bulunduCumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vahdettin KöÅŸküâ€™nde Türkiye Genç Ä°ÅŸ AdamlarÄ± Konfederasyonu (TÜGÄ°K) Genel BaÅŸkanÄ± Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrasÄ± açÄ±klamalarda bulundu. 'Yüksek faize karÅŸÄ± olduÄŸunu' ifade eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Yüksek faizle ülkemin kalkÄ±nacaÄŸÄ±na inanmÄ±yorum, kimse kusura bakmasÄ±n ben bunu anlatmaya devam edeceÄŸim." dedi. Öte yandan ErdoÄŸan kapsamlÄ± reform paketinin yakÄ±nda kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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