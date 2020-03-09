Asit Yağmurları Nedir, Nasıl Oluşur? Asit Yağmurları Zararları Ve Sonuçları

Asit yağmurlarının sadece insanlar üzerinde değil, bitki, hayvan ve tüm yerküre üzerinde zararları mevcuttur. Bu zararlar, canlı yaşamlarını oldukça tehlikeye atmaktadır.



Asit Yağmurları Nedir?



Asit yağmuru, atmosferde bulunan asidik olan kimyasalların kar, sis, yağmur, çiğ ya da kuru parçacıklar şeklinde yeryüzüne düşmesine denmektedir. Yapısında çok fazla azot ve kükürt olan bu kimyasalların yeryüzüne düşmesi ciddi sorunlara yol açmaktadır.



Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?



Atmosfer tabakasına yayılmış olan azotdioksit ve kükürtdioksit gazlarının geçirdikleri kimyasal tepkimeler sonucunda sülfirik asit ve nitrik asit oluşumu gerçekleşir. Bulutlarda meydana gelen yoğuşma sürecinde emilimi sağlanır ve gaz bulutları su damlaları haline dönüşür. Bu su damlaları kar, yağmur gibi doğa olayları ile yeryüzüne düşer. Bu durum toprağın asit seviyesini yükseltir. Tatlı su kaynaklarında kimyasal dengeyi bozar.



Havada oluşan su damlalarının normal pH değeri yaklaşık olarak 5.6'dır. Bu değer altında gerçekleşen tüm yağış türleri asit yağmuru olarak adlandırılmaktadır. Asit yağmurları yeryüzünde akarsuların zehirlenmesinde ve yüksek rakımlarda bulunan ormanların zarar görmelerinin başlıca nedenidir.



Asit Yağmurlarının Zararları Ve Sonuçları Nelerdir?



Asit yağmurları ile yeryüzüne düşen asitler, toprak aracılığı ile az da olsa etkisiz hale getirilmektedir. Fakat hava kirliliği seviyesinin oldukça yüksek olması nedeninden yeryüzüne düşen asitlerin miktarları da fazladır. Bu durum toprağın asitleri nötrleştirme kapasitesini aşan bir hal almaktadır.



Asit yağmurlarının etkisiyle yapısı tamamen asit olan toprağın üzerinde yaşayan ağaçlar ve de diğer bitkiler, yaprakları ve kökleri ile bol miktarda olan asidi de diğer maddeler ile emerler. Bu olay bitkilerin hızlı bir şekilde ölmesi ile sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda asit yağmurları sonucunda asit değeri yükselen göller ve nehirlerde yaşayan balıklar ve diğer su canlılarının yaşamları ciddi derecede tehlikeye girmektedir.



Asit yağmurları, özellikle fosil yakıt ve enerji santrallerinde özel üretim olan filtrelerin kullanılması ya da düşük miktarlarda kükürt oranlarına sahip olan fosil yakıtların kullanılması ile kükürt dioksit ve azot dioksit salınımları en aza indirgenerek önlenebilir.