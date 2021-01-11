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11.01.2021 - 07:00 |

Aşıya rağmen halk tedirgin

IPSOS Milliyet okurları için derledi. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler azaldı...

Aşıya rağmen halk tedirgin

 

 Aşı gündeme girdiğinden beri yakında hayatımızın en azından bazı normallerine yeniden kavuşmayı umut ediyoruz. Mesela özgürce sokaklara çıkmak ve seyahat edebilmek.

Her on kişiden sekizi çeşitli mecburiyetler nedeni ile sokağa çıkarken, zorunlu olmasa bile keyif için sokağa çıkanların oranı %30’lar civarında. Geçen aylarda toplumda yaklaşık %20’yi bulan salgını önemsemeyen, önlemleri gevşeten bir grup olduğunu da hatırlayalım. Ama yine de önemli bir kesim mecbur kalmadıkça sokağa çıkmıyor. On kişiden dokuzu otel, pansiyon gibi tesislerde kalmayı, uçakla seyahat etmeyi tehlikeli buluyor. Tedirginlik devam ediyor, gelecek yaz için tatil planı yapanlar, yapacak olanlar ancak %30 seviyesinde. Aşı bile şu aşamada gelecek yaz tatil yapmak konusunda insanları rahatlatmıyor. Rahatlamak için biraz daha zamana ve biraz daha fazla iyi habere ihtiyacımız var.

Aşıya rağmen halk tedirgin

Aşıya rağmen halk tedirgin

Aşıya rağmen halk tedirgin

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