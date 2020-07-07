Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 oyuncuları kimler?

Aşk 101, ilk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayımlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in birlikte yaptığı gençlik ve komedi-drama türündeki Türk internet dizisi. İkinci sezon çekimleri ise ilk sezonla birlikte yapıldı.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Mert Yazıcıoğlu, Sinan

Kubilay Aka, Kerem

Alina Boz, Eda

Selahattin Paşalı, Osman

İpek Filiz Yazıcı, Işık

Pınar Deniz, Burcu

Kaan Urgancıoğlu, Kemal

Müfit Kayacan, Necdet

Bade İşçil, yetişkin Işık

Tuba Ünsal, yetişkin Eda

AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

24 Nisan 2020'de yayınlanan Aşk 101 ilk sezonundan sonra, 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Aşk 101 2. yeni sezon tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.