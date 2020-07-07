Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 oyuncuları kimler?
Netflix Türkiye'de yayınlanan Türk dizisi Aşk 101, Nisan ayında ilk sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekmeyi başaran Aşk 101 dizisinin 2. sezonu için arayış başladı. İlk sezonu izleyen ve beğenenler, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda Aşk 101'in oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı da çok konuşuluyor. İşte Aşk 101 oyuncuları...
Aşk 101, ilk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayımlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in birlikte yaptığı gençlik ve komedi-drama türündeki Türk internet dizisi. İkinci sezon çekimleri ise ilk sezonla birlikte yapıldı.
AŞK 101 KONUSU NEDİR?
Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir.
AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?
Mert Yazıcıoğlu, Sinan
Kubilay Aka, Kerem
Alina Boz, Eda
Selahattin Paşalı, Osman
İpek Filiz Yazıcı, Işık
Pınar Deniz, Burcu
Kaan Urgancıoğlu, Kemal
Müfit Kayacan, Necdet
Bade İşçil, yetişkin Işık
Tuba Ünsal, yetişkin Eda
AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
24 Nisan 2020'de yayınlanan Aşk 101 ilk sezonundan sonra, 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Aşk 101 2. yeni sezon tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.