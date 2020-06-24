Aşk Geliyorum Demez konusu ve oyuncuları... Nerede çekildi?
Aşk Geliyorum Demez Bu akşam televizyondaseyirci ile buluşacak. Yerli filmin ekrana gelmesiyle birlikte film hakkındaki bilgiler de aranmaya başlayacak. Sıklıkla da sorulan soru ise Aşk Geliyorum Demez konusu nedir? Oyuncuları kimler?' olacak.
Biribirinden ünlü isimlerin yer aldığı Aşk Geliyorum Demez filmi bu akşam ekranlarda olacak. 2009 yapımı romantik komedi filmi hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Aşk Geliyorum Demez konusu nedir? Oyuncuları kimler?
AŞK GELİYORUM DEMEZ KONUSU NE?
Aşk Geliyorum Demez filmi, Mahmutpaşa'da bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali'den Gözde'yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde birbirlerinden çok etkilenirler. Esnafın da yardımıyla yapılan planlarla komik ve romantik bir hikaye başlar.
AŞK GELİYORUM DEMEZ NEREDE ÇEKİLDİ?
Aşk Geliyorum Demez bir zamanlar İstanbul'da ticaretin kalbi niteliği taşıyan Mahmutpaşa'da bulunan eski bir han da çekildi.
AŞK GELİYORUM DEMEZ OYUNCULARI
Tolgahan Sayışman
Bergüzar Korel
Zeki Alasya
Altan Erkekli
Sarp Apak
Altan Gördüm
Ömür Arpacı
Müfit Aytekin
Kemal İnci
Yılmaz Gruda