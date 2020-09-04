Aşk gösterisi karakolda bitti

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul Maltepe Altayçeşme’de Kadir Ç. iddialara göre evliliğinin ikinci ayını kutlamak için evinin karşısındaki boş arazide eşine sürpriz yapmak için havai fişek patlattı. Daha sonra arazideki otluk alan alev almaya başladı.

Yangın çıktığını gören Kadir Ç., panik içinde olay yerinden uzaklaştı ve bir süre sonra da polis ekiplerini görerek teslim oldu.

Yanan 1 dönüm alan itfaiye ekiplerince söndürülürken Kadir Ç., gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Kadir Ç, hakkında adli işlem yapıldığı, yangın çıkartmak, halkı paniğe korkuya sürüklemekten kamu davası açıldığı, hava fişek patlatmaktan da 3 bin 150 lira ceza kesildiği öğrenildi.