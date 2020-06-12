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12.06.2020 - 22:26 |

Aşk Olsun filmi konusu nedir? İşte Aşk Olsun oyuncu kadrosu...

Aşk Olsun filmi bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. 2015 yapımı romantik komedi türündeki filmin yönetmenliğini ise Neslihan Yıldız Alak ve Murat Serezli gerçekleştirdi. İşte Aşk Olsun filmi ve oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler...

Aşk Olsun filmi konusu nedir? İşte Aşk Olsun oyuncu kadrosu...

Yabancı ve yerli filmler televizyonda ekranlarında yer alıyor. İlker Aksum, Sedef Avcı ve Kena Ece'nin oyuncu kadrosunda olduğu Aşk Olsun filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Filmin konusu ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Aşk Olsun konusu nedir?

AŞK OLSUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ozan,kadınlara aşk konusunda tavsiyeler vermekte, aşk doktorluğu yapmaktadır. Son müşterisi Ceyda , yeni ayrıldığı sevgilisi Caner, ile yeniden barışmak istemektedir, bu nedenle Ozan'dan yardım ister. Ancak Caner bu esnada Ceyda'yı unutabilmek için yeni bir ilişkiye başlamıştır. Pınar, ile karşılaşan Ozan, hiç ummadığı bir şekilde Pınar'a aşık olur. Bir yandan da eski sevgilileri bir araya getirmek için bir oyun tasarlar. Ne yazık ki Pınar durumu farkeder ve oyunu bozar. Ozan'ın umduğu ilişki başlamadan biter. İyice arapsaçına dönen bu ilişki yumağında kahramanlarımız mutluluğu yakalayabilecek midir?

AŞK OLSUN OYUNCULARI

SEDEF AVCI

İLKER AKSUM

SELEN SEYVEN

KENAN ECE

BETÜL ARIM

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