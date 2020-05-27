Asker alımları ne zaman başlıyor? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Asker alımları ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Corona virüsten dolayı askere alımlar ve terhisler durdurulmuştu. Normalleşme sürecindeki gelişmelerle birlikte askere alımların başlaması bekleniyor. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını belirtti.

ASKER ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını ifade etti.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(Celp işlemlerinin başlaması) Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak.