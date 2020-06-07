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07.06.2020 - 14:17 | | DHA

Asker uğurlamasında corona virüs tedbirleri hiçe sayıldı!

İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali’ndeki büyük bölümünü davullu zurnalı asker uğurlamasına gelenlerin oluşturduğu kalabalık, corona virüs tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Asker uğurlamasında corona virüs tedbirleri hiçe sayıldı!

Şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) hareketli günler başladı. Asker uğurlamasıyla birlikte otobüs terminalinde, bugün öğle saatlerinde yoğunluk daha da arttı. Corona virüsle mücadele kapsamında uzmanların sık sık yaptığı maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarılarına ise aldırış edilmemesi dikkat çekti.

Terminalde, peronda otobüslerinin hareket saatini bekleyenlerin büyük bölümü ile asker uğurlaması yapan yaklaşık 100 kişinin corona virüs tedbirlerini hiçe saydığı gözlendi.

Davul ve zurna eşliğinde toplananlar, maskesiz olarak ve sosyal mesafeye dikkat etmeyerek, halay çekip, dans etti. Asker eğlencesini cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyenler de sosyal mesafe kuralına uymazken, kutlama sloganlarla son buldu.

 

 

 

Pandemiden sonraki en yoğun gün! Herkes akın ettiMersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi, pandemi sonrasında en yoğun günlerini yaşıyor. Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması sebebiyle vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Yerli turistlerin bölgeye gelmeye başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren turizmciler ise alınan tedbirlerle sorunsuz bir tatil yaşanacağında hemfikir.
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