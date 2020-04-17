Askerlik uzadı mı? Askerlik ertelendi mi? Askerlik son durum 2020 Resmi Gazete...

Vatani görevini yerine getirmek için sabırsızlanan er adayları, askerlik yerlerinin açıklanmasını beklerken, ülkemizde yaşana corona virüs salgınından dolayı son dakika gelişmesi yaşandı. Her geçen gün büyüyen corona virüs önlemleri arasında askerlik var mı? Askerlik uzadı mı? Askerlik ertelendi mi? İşte askere gitmek için bekleyen vatandaşların bilmesi gerekenler...

ASKERLİK UZADI MI, ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak.

Corona virüs önlemleri nedeniyle askerlerin terhis tarihlerinde değişiklik olması bekleniyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde askerlik celp ve terhis tarihleriyle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Akar'ın açıklamasından sonra askerliğin bir ay uzatılması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,açıklamasında, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.