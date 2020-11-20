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20.11.2020 - 16:36 |

Askerlik uzayacak mÄ±? 2020 askerlik ertelendi mi, asker sevk tarihleri ne zaman?

KasÄ±m celbi ne zaman? Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan askerlik sevk iÅŸlemleri iÃ§in son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± geldi. Binlerce asker adayÄ±nÄ±n merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konuya MSB'den yanÄ±t gecikmedi. Peki, askerlik ertelendi mi? Askerlik sevk iÅŸlemleri ne zaman?

Askerlik uzayacak mÄ±? 2020 askerlik ertelendi mi, asker sevk tarihleri ne zaman?

Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? MSB, 23 - 25 KasÄ±m 2020 tarihinde sevke tabii olan asker adaylarÄ±nÄ± ilgilendiren duyuruyuÂ https://asal.msb.gov.tr/Â adresinden eriÅŸime aÃ§tÄ±. 'Askerlik erteleniyor mu?' sorgusu da bÃ¶ylelikle yanÄ±t bulmuÅŸ oldu. Askerlik sevk iÅŸlemleri ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, ayrÄ±ntÄ±lar...

ASKERLÄ°K UZAYACAK MI?

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama tÃ¼m askere gidecekleri ilgilendiriyor. MSB'nin sitesinde yer alan duyuruda; ''Askerlik gÃ¶revlerini yapmak Ã¼zere 23-25 KasÄ±m 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin sevkleri 22-24 AralÄ±k 2020 tarihine ertelenmiÅŸtir.'' ifadelerine yer verildi.

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Askerlik uzayacak mÄ± 2020 askerlik ertelendi mi, asker sevk tarihleri ne zaman

Milliyet'te HaftanÄ±n Özeti (20 KasÄ±m 2020)Ä°ÅŸte Türkiye'de ve dünyada bu haftanÄ±n öne çÄ±kan haber baÅŸlÄ±klarÄ±...
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