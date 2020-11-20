Askerlik uzayacak mÄ±? 2020 askerlik ertelendi mi, asker sevk tarihleri ne zaman?

Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? MSB, 23 - 25 KasÄ±m 2020 tarihinde sevke tabii olan asker adaylarÄ±nÄ± ilgilendiren duyuruyuÂ https://asal.msb.gov.tr/Â adresinden eriÅŸime aÃ§tÄ±. 'Askerlik erteleniyor mu?' sorgusu da bÃ¶ylelikle yanÄ±t bulmuÅŸ oldu. Askerlik sevk iÅŸlemleri ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, ayrÄ±ntÄ±lar...

ASKERLÄ°K UZAYACAK MI?

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama tÃ¼m askere gidecekleri ilgilendiriyor. MSB'nin sitesinde yer alan duyuruda; ''Askerlik gÃ¶revlerini yapmak Ã¼zere 23-25 KasÄ±m 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin sevkleri 22-24 AralÄ±k 2020 tarihine ertelenmiÅŸtir.'' ifadelerine yer verildi.

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