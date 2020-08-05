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05.08.2020 - 11:06 |

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? e-Devlet askerlik yeri sorgulama linki

Ağustos ayı ile birlikte silahaltına alınacak kişilerin heyecanı tavan yaptı. Milli Savunma Bakanlığı 29 Haziran'da yaptığı duyuru ile askerlik yerlerinin ağustos ayında açıklanacağını duyurmuştu. Şimdi sıklıkla Askerlik yerleri açıklandı mı? sorusunu sorup e-Devlet askerlik yeri sorgulama linki araştırılıyor.

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? e-Devlet askerlik yeri sorgulama linki

Ağustos ve eylül ayında binlerce kişi askeri birliklerine teslim olacaklar. Kurban Bayramı'nın bitişiyle birlikte ağustos ayı itibarıyla şimdi askerlik yerleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Silahaltına alınacaklar 'Askerlik yerleri açıklandı mı?' sorusunu sorup e-Devlet askerlik yeri sorgulama linkini bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek. Askerlik yerlerinin en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA LİNKİ

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor e-Devlet askerlik yeri sorgulama linki

 

Lübnan'daki patlamaya ayin sırasında yakalanan papazın zor anları kameradaBeyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamadan saniyeler önce ayine başlayan papaz, patlamanın meydana gelmesiyle töreni bırakarak kaçmak zorunda kaldı.
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