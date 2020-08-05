Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? e-Devlet askerlik yeri sorgulama linki

Ağustos ve eylül ayında binlerce kişi askeri birliklerine teslim olacaklar. Kurban Bayramı'nın bitişiyle birlikte ağustos ayı itibarıyla şimdi askerlik yerleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Silahaltına alınacaklar 'Askerlik yerleri açıklandı mı?' sorusunu sorup e-Devlet askerlik yeri sorgulama linkini bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek. Askerlik yerlerinin en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA LİNKİ