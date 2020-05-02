Askerlik yerleri belli oldu mu ne zaman açıklanacak 2020? Askerlik uzadı mı?

Askerlik yerleri belli oldu mu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle Kasım 2019’da askere alınanların ise hizmet süresinin bir ay uzatıldığını Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar açıklamıştı. Askerlik ile ilgili son durum ise gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor.

ASKERLİK UZADI MI?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre askerlerin terhislerinin 1 ay uzalmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"1 Kasım 2019 - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzatılmasına, 7179 sayılı Askerama Kanunu'nun 5'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir."

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapıldığı zaman haberimizde yer alacak.