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23.07.2020 - 12:25 |

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Askerlik yerleri sorgulaması nasıl yapılacak?

Askerlik yerleri ağustos ve eylül ayında askere gidecekler tarafından araştırılıyor. Vatani görevini yapacaklar olan askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyorlar. İşte 2020 askerlik yerleri ile ilgili detaylar...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Askerlik yerleri sorgulaması nasıl yapılacak?

Ağustos ve eylül ayında askere alınacak olanların gündeminde askerlik yerleri yer alıyor.Milli Savunma Bakanlığı, celp ve sevk dönemleri ile ilgili açıklama yaptı. Askerlik yerlerinin açıklandığı zaman nereden açıklanacağı merak ediliyor. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2020?

2020 ASKERLİK YERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB'nin yayımladığı duyuruda sınıflandırma ve seçim sonuçlarının Ağustos ayının ilk haftasında yükümlülere duyurulacağı belirtildi.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2020 Askerlik yerleri sorgulaması nasıl yapılacak

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak.

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