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07.07.2020 - 12:35 |

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Ağustos ve eylül ayında binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için birliklerine teslim olacaklar. Milli Savunma Bakanlığı 29 Haziran'da duyuru yaparak askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair paylaşımda bulundu. Şimdi asker adayları 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı ağustos ve eylül 2020 celp ile sevk dönemleri ile ilgili duyuruda bulundu. Binlece yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve erbaş sevk tarihlerini merak ederek 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

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