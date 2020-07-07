Milli Savunma Bakanlığı ağustos ve eylül 2020 celp ile sevk dönemleri ile ilgili duyuruda bulundu. Binlece yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve erbaş sevk tarihlerini merak ederek 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.