Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı...

Yakın zamanda binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için silahaltına girecek. MSB 29 Haziran'da duyuru yaparak askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair duyuru yaptı. Şimdi adaylar 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunu yöneltiyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.





