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24.07.2020 - 12:00 |

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı...

Ağustos ve eylül ayında silahaltına alınacak yüz binler için heyecanlı süreç başladı. Yakın zamanda askerlik yerleri açıklanacak. Bu nedenle Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu epey aratılıyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı...

Yakın zamanda binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için silahaltına girecek. MSB 29 Haziran'da duyuru yaparak askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair duyuru yaptı. Şimdi adaylar 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunu yöneltiyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak Askerlik yeri sorgulama ekranı...


 

 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklamasıVali Yerlikaya, 'Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak' dedi.
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