Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sevk tarihi sorgulama...

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos ve eylül ayında askere alınacaklar için duyruda bulundu. Bu duyuru sonrası bnlerce kişi günbegün 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.