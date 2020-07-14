14.07.2020 - 13:44 |
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sevk tarihi sorgulama...
MSB 29 Haziran'da ağustos ve eylül 2020 celp ile sevk dönemleri hakkında açıklamada bulundu. Bu dönemde silahaltına girecekler 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunu gitgide sıklaştırıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos ve eylül ayında askere alınacaklar için duyruda bulundu. Bu duyuru sonrası bnlerce kişi günbegün 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.