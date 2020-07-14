MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sevk tarihi sorgulama...
ABONE OL
14.07.2020 - 13:44 |

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sevk tarihi sorgulama...

MSB 29 Haziran'da ağustos ve eylül 2020 celp ile sevk dönemleri hakkında açıklamada bulundu. Bu dönemde silahaltına girecekler 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunu gitgide sıklaştırıyor.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sevk tarihi sorgulama...

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos ve eylül ayında askere alınacaklar için duyruda bulundu. Bu duyuru sonrası bnlerce kişi günbegün 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak e-Devlet sevk tarihi sorgulama...

    İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel filmİletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Milat' isimli özel film hazırlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sevk tarihi sorgulama...

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sevk tarihi sorgulama...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    15 Temmuz'a özel 'Demokrasi Labirenti'

    15 Temmuz'a özel 'Demokrasi Labirenti'

    Sıradaki Haber