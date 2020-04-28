Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ne zaman terhis olacağım, olurum?

Askerlik yerleri için krtik gün yaklaşırken binlerce kişi 'Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunu yöneltiyor. Ayrıyeten vatani görevini yerine getirenler ise ' Ne zaman terhis olacağım?' sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 29 Nisan 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan mayıs celp ve sevk dönemine tabi olanlar 29 Nisan 2020 tarihinde, haziran celp ve sevk dönemine tabi olanlar 28 Mayıs 2020 tarihinde, temmuz celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 18 Haziran 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.

NE ZAMAN TERHİS OLACAĞIM?

1 Kasım 2019 ile 1 Aralık 2019 tarihleri arasında askere gidenlerin terhis süresini 1 ay uzatan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre askerlerin terhislerinin 1 ay uzalmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"1 Kasım 2019 - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzatılmasına, 7179 sayılı Askerama Kanunu'nun 5'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir."