Askerlik yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak 2020? MSB sonuç sayfası sorgulama sayfası - E devlet bedelli askerlik celp dönemi sorgulama ekranı

Askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, askerlik yeri ve bedelli askerlik celp dönemine ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...



ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?



Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), askerlik yerlerini öğle saatlerinden sonra paylaşması bekleniyor. Er adayları MSB resmi web sayfasının yanı sıra resmi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendiriliyor.



ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.



ASKERLİK İLE İLİŞKİSİ YOKTUR?' NE DEMEK?



Er ve erbaşlar için sevk tarihi farklılık gösteriyor. Bu nedenle bazı adaylar, e devlet üzerinden sorgulama yaptığında 'askerlik ile ilişkisi yoktur' ibaresiyle karşılaşıyor. Sonucunda bu ibare bulunan kişiler sınıflandırılmış yükümlü yazana kadar silah altına alınamaz.



ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.



SEVK TARİHLERİ HANGİ GÜN OLACAK?



Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.



ASKERE ALIM İŞLEMLERİ



Asker adayları belirtilen tarihler içerisinde ASAL sevk başvurusu oluşturmak için e-devlet’e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacaklar.

Burada kendilerine sunulan covid-19 anketini doldurduktan sonra sistemin kendilerini yönlendirdikleri sağlık kuruluşlarına gidecekler.

MSB koronavirüs tedbirleri kapsamında silahaltına alınacak her askere covid-19 testi yapacak. e-devlet’ten gerekli bilgiler doldurulduktan sonra yönlendirilecek olan sağlık kuruluşunda alınan test pozitif çıkarsa asker tedavisi bitene kadar birliğine katılamayacak.