Aşkı Memnu neden yok? Aşkı Memnu saat kaçta yayınlanıyor?
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle her sabah izleyici karşısına çıkıyordu. Usta oyuncuların yer aldığı ve dikkat çeken konusuyla ilk günkü heyecanıyla izlenilen Aşk-ı Memnu dizisi bugün neden yok? Aşkı Memnu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı Salı...
Hafta içi her gün Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümleri ekrana geliyor. İzleyiciler ise büyük ilgiyle diziyi yakından takip ediyor. Bugün de Aşk-ı Memnu izlemek isteyenler, dizinin yayın saatinde Güneşi Beklerken dizisinin yayınlandığını gördü ve meraklandı. Peki Aşkı Memnu neden yok, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı Salı
AŞKI MEMNU NEDEN YOK?
Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI
10:45 Güneşi Beklerken TEKRAR
13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman KiTEKRAR
18:45 Kanal D Ana HaberCANLI
20:00 ÇarkıfelekYENİ BÖLÜM
22:30 Hekimoğlu TEKRAR
01:45 Galip Derviş TEKRAR
02:30 Poyraz Karaye lTEKRAR
04:15 Akasya Durağı TEKRAR
05:45 Yabancı Damat TEKRAR