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23.06.2020 - 11:13 |

Aşkı Memnu neden yok? Aşkı Memnu saat kaçta yayınlanıyor?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle her sabah izleyici karşısına çıkıyordu. Usta oyuncuların yer aldığı ve dikkat çeken konusuyla ilk günkü heyecanıyla izlenilen Aşk-ı Memnu dizisi bugün neden yok? Aşkı Memnu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı Salı...

Aşkı Memnu neden yok? Aşkı Memnu saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümleri ekrana geliyor. İzleyiciler ise büyük ilgiyle diziyi yakından takip ediyor. Bugün de Aşk-ı Memnu izlemek isteyenler, dizinin yayın saatinde Güneşi Beklerken dizisinin yayınlandığını gördü ve meraklandı. Peki Aşkı Memnu neden yok, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı Salı

AŞKI MEMNU NEDEN YOK?

Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

10:45 Güneşi Beklerken TEKRAR

13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman KiTEKRAR

18:45 Kanal D Ana HaberCANLI

20:00 ÇarkıfelekYENİ BÖLÜM

22:30 Hekimoğlu TEKRAR

01:45 Galip Derviş TEKRAR

02:30 Poyraz Karaye lTEKRAR

04:15 Akasya Durağı TEKRAR

05:45 Yabancı Damat TEKRAR

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