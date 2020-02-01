Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu biyografisi

Aslı Bekiroğlu kimdir sorusu günün en çok aranılan soruları arasında yer alıyor. Çıplak fotoğraflarının internete düşmesinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Aslı Bekiroğlu hakkında tweetler attı. Telefonunda yer alan görüntülerin internete sızdırılmasının ardından arama motorunda en fazla search edilen isimler arasında yer alan Aslı Bekiroğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

ASLI BEKİROĞLU DİZİLERİ - FİLMLERİ

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)