Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu dizileri - filmleri
Bir süredir Can Koçkan ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Aslı Bekiroğlu'nun, sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğraflarının sosyal medyada yayıldığı ileri sürüldü. Bu iddialar üzerine Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu dizileri ve filmleri aramaları yoğun ilgi gördü. İşte Aslı Bekiroğlu hakkında merak edilenler...
Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.
İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.
Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.
ASLI BEKİROĞLU DİZİLERİ - FİLMLERİ
2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)
2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)
2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)
2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)
2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)
2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)