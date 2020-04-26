Aslı İsminin Anlamı Nedir? Aslı Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Aslı, Türkçe diline Arapça'dan geçmiştir. Yaygın olarak duyulan bu isim, türetilerek Aslıhan halinde de kullanılabilmektedir.

Aslı Ne Demek?

Aslı, kendi ismiyle anılan “Aslı ile Kerem” efsanesine konu olmuş bir isimdir. Bu açıdan oldukça popüler kabul edilen ismin farklı anlamları bulunmaktadır. Aslı isminin kelime manaları aşağıdaki biçimde sıralanabilmektedir.

- Dip, kural, gerçek.

- Soy, kan bağı.

- Halis, esaslı.

- Başlıca, başlangıç.

- Herhangi bir şeyin kendisi.

- Sıhhat.

Bebeğine Aslı ismini koymak isteyenler, kelime manası dışında bu ismin bebeğin karakterine olan etkisini de oldukça merak etmektedir. Bu kapsamda ismi Aslı olan kişiler mantıklı düşünebilme özellikleriyle dikkat çekerler. Hayal kurmayı da oldukça seven bu insanların sanatsal yönleri gelişmiştir. Özellikle resim ve müzik alanında başarılı olma şansına sahiptirler. Güçlü duruşlarının arkasında ise oldukça kırılgan bir yapıya sahiptirler.

Aslı İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Aslı, Kuran-ı Kerim’de yer alan bir kelimedir. Arapça kökten türeyen bu isim, Kur’an’ın Saffat Suresi içerisinde geçmektedir. Bu surenin 64. ayetinde “Aslil” olarak geçen Aslı, burada dip manasında kullanılmaktadır.