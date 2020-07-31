Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

Asteriks ve Oburiks: Gizli Görevde filmi bu akşam ATV'de yayımlanıyor. Yönetmen koltuğunda Laurent Tirard'ın yer aldığı Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminin komedi ve macera türünde çekildi. Fransız yapımı olan film Türkiye'de toplam 7 hafta boyunca vizyonda kalırken 129.075 seyirci tarafından izlendi ve 1.462.693,38 TL hasılat elde etti.



ASTERİKS VE OBURİKS GİZLİ GÖREVDE FİLMİ KONUSU

İÖ 50 yılı Sezar savaşa susamış, mükemmel lejyon ordusuyla dünyanın sınırlarındaki adayı, Britanya'yı fethetmeye karar verir. Zafer çabuk alınmıştır fakat küçük bir Britanya köyü onlara direnir. Britanya'nın kraliçesi Cordelia en sadık çalışanı Jolitorax'ı Romalılara karşı direnişleriyle ünlü başka bir küçük köyün yakınlarına Gaule'den yardım istemeye gönderir, Gaulois köyünde Asteriks ve Oburiks oldukça meşguldür.

Şef, yeğeni Kuduriks'i onlara emanet etmiştir. Antikloraks yardım istemeye geldiğinde, ona büyülü iksirden bir ton emanet etmeye karar verirler ve yanında da Asteriks ve Oburiks'i gönderirler tabii eğitimini tamamlaması için iyi bir fırsat yakalayan Kuduriks de onlarla gidecektir. Ama hiçbir şey planlandığı gibi gitmez!

Başlarına gelen çılgın maceralarda kahramanlarımızın eğitimi tamamlanırken, seyircilerde Asterik ve Oburiks'in hikayesini ilk kez 3D olarak seyredecekler. Asteriks ve Oburiks'i Eduard Baer ve Gerard Depardieu canlandırırken, Türkçe seslendirmesinde Bay J ve Geveze sesleriyle karakterlere can veriyorlar.