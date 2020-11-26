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26.11.2020 - 11:02 |

Astsubay KPSS puanı nedir? Önlisans KPSS astsubay puan şartı...

Astsubay KPSS önlisans puanları ile ilgili ayrıntılar gündemde merak ediliyor. Bugün KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı. Önlisans mezunu olan adaylar astsubay olmak için gerekli puan şartını araştırıyorlar. Peki Astsubay KPSS puanı nedir?

Astsubay KPSS puanı nedir? Önlisans KPSS astsubay puan şartı...

Astsubay KPSS önlisans puanı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM, KPSS önlisans sonuçlarını açıkladı. Puanlarını öğrenen adaylar astsubay KPSS önlisans puanlarını araştırmaya başladılar. Peki KPSS önlisans astsubay puanı nedir?

ASTSUBAY KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

Astsubay KPSS önlisans puanı ilan yayımlandığında belli oluyor. Astsubaylık için 60 ve 65 KPSS puan şartı aranmaktadır.

Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
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