Astsubay KPSS puanı nedir? Önlisans KPSS astsubay puan şartı...

Astsubay KPSS önlisans puanı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM, KPSS önlisans sonuçlarını açıkladı. Puanlarını öğrenen adaylar astsubay KPSS önlisans puanlarını araştırmaya başladılar. Peki KPSS önlisans astsubay puanı nedir?

ASTSUBAY KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

Astsubay KPSS önlisans puanı ilan yayımlandığında belli oluyor. Astsubaylık için 60 ve 65 KPSS puan şartı aranmaktadır.