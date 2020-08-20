Aşure Günü 2020 ne zaman? Aşure Günü orucu ne zaman tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı Muharrem Ayı başlangıç tarihini ve Aşure Gününün ne zaman idrak edileceğini duyurdu. Aynı zamanda Aşure Günü oruç tutmak isteyenler, oruç günlerinin ne zaman olacağını da öğrenmek istiyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu için tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Bu yıl Muharrem ayının 10'uncu günü 29 Ağustos tarihine denk geleceğinden, 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde oruç tutulabilecektir.