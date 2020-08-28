Aşure Günü mesajları resimli - yazılı, kısa, uzun, anlamlı, dualı seçenekler 2020

Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos 2020 Perşembe günü başladı. Her yıl düzenli olarak Muharrem ayının onuncu gününde Aşure Günü idrak edilir. Bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geldi. Bugünün anlam ve önemini en derinden yaşayan vatandaşlar için Aşure Günü mesajlarını hazırladık. İşte birbirinden güzel Aşure Günü mesajları 2020...

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Muharremin Onuncu gününe aşure günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.



- Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif



- Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.



- Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif







- Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.



Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

”Aşurede içe atılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.”

- Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.



- Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.







- Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

”Aşure Gününüz kutlu olsun.”

”Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun.”

”Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.”

”Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.”

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun. Aşure Gününüz Mübarek Olsun…”

”Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun…

”Aşurede içe atılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.”

”Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun. Aşure Gününüz Mübarek Olsun…”

”Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun…

”Aşure gününün tüm İslam alemine hayırlar getirmesini tüm kalbimle dilerim.”

”Muharremin onuncu gününe Aşure Günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Zira Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler.”

”Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler milletimizin olsun.”