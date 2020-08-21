Aşure Günü ne zaman? Aşure günü 2020 mesajları

Mübarek Cuma gününü idrak ederken, bir yandan da Muharrem Ayı'nın ikinci gününü yaşıyoruz. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyam Muharrem Ayı ve Cuma gününde merak edilen bir diğer soru Aşure Günü'nün ne zaman olacağı. İşte Aşure Günü 2020 tarihi...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 29 ağustos 2020 Cumartesi günü olacak.

AŞURE GÜNÜ 2020 MESAJLARI

Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum." (Hadis-i Şerif-Tirmizi) Aşure gününüz mübarek olsun.

Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.

10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun. Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.

Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

Aşure gününüz mübarek , dualarınız kabul olsun. Rabbim aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.Aşure gününüz mübarek olsun.

Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.Aşurede içe katılan kuru üzüm, incir, nar değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun.

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı ve aşure günü herkese hayırlı olsun.