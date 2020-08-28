Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Aşure Orucu ne zaman tutulur?

Aşure Gününe sayılı günler kaldı. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Aşure Günü bu hafta yaşanacak. Peki Aşure günü hangi güne denk geliyor? Aşure günü orucu ne zaman tutulur? İşte vatandaşlar tarafından merak edilen o gün...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu için tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Bu yıl Muharrem ayının 10'uncu günü 29 Ağustos tarihine denk geleceğinden, 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde oruç tutulabilecektir.