28.08.2020 - 19:03 |
Aşure Günü ne zaman, yarın mı? Aşure Günü oruç tutulur mu?
Aşure Günü için artık saatler kaldı ve İslam alemi heyecanla aşure gününü bekliyor. Tam tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayan müminler Aşure Günü ne zaman, yarın mı? diye soruyor. Öte yandan Aşure Günü oruç tutulur mu? sorusu da gündemde...
İslam aleminin en değer verdiği günlerden biri olan Aşure Günü geldi çattı. Aşure Günü'ne çok az bir süre kala vatandaşlar birtakım sorulara cevap arıyor. İşte onlardan bazıları: Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? oruç tutulur mu? şeklinde... İşte detaylar...
2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü bu sene 29 Ağustos Cumartesi 2020 gününe denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Muharrem ayı orucu için tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Bu yıl Muharrem ayının 10'uncu günü 29 Ağustos tarihine denk geleceğinden, 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde oruç tutulabilecektir.
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