Aşure günü okunacak dualar ve hadisler! Aşure günü neler yapılır, hangi ibadetler?

Aşure günü yaklaşırken okunacak dualar ve yapılacak ibadetler gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşure günü bu sene 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. İşte Aşure günü okunacak dualar... Peki hangi ibadetler yapılır?

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

10 defa şu dua okunur

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER

Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah’ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif)

Muharrem Ayı’nda oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif )

Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah’ u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet’te derece verir. (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn)

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde şu detaylar yer alıyor;

"Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)"