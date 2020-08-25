Aşure nasıl yapılır? İşte aşure malzemeleri ve tarifi...
Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure gününe yaklaşılıyor. Aşure gününe adım adım yaklaşırken nasıl yapılacağı ve malzemeleri araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte aşure malzemeleri ve tarifi ile ilgili ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı, Aşure günü tarihini açıkladı. Aşure Günü bu yıl 29 Ağustos Cumartesi 2020 gününe denk geliyor. Aşure yapacak olanlar ise aşure tarifini araştırıyorlar. Peki aşure nasıl yapılır? İşte aşure malzemeleri...
AŞURE NASIL YAPILIR?
Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.
Aşurelik buğdayı yıkadıktan sonra tencereye koyup üzerine kaynar su döküp 10 dakika kaynatın. Çıkan buğday suyunu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu yine süzün. Daha sonra kaynar su ekleyerek buğdayı 50 dakika kadar kaynatın. (İsterseniz akşamdan buğdayı iki kez kaynatıp suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız 15 dakika kaynatmak yeterli olur.)
Yumuşayan buğdaya pişmiş nohutu, fasulyeyi, doğranmış kayısıyı, kuru üzümü, yıkanmış pirinci ekleyerek 15 dakika kaynatın.
Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.
Aşureyi cam kâselere bölüştürün.
Aşure kâselerde soğumaya başlayınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.
Aşure pişirirken toplamda 3 litre kadar su kullanın. Yanınızda sürekli kaynar su bulundurun, gerektiğinde ilave edebilmek için önemli. Aşurenin kıvamına göre su ekleyebilirsiniz.
Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz
AŞURE MALZEMELERİ
500g aşurelik buğday (3 su bardağı)
Yarım çay bardağı pirinç
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
200 g kuru kayısı
200 g kuru üzüm
1 su bardağı fındık
3 lt su
2 su bardağı süt
4 su bardağı toz şeker
çeyrek çay kaşığı tuz
çeyrek çay kaşığı karabiber
yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatın)
Süslemek için;
25 g fındık
25 g kuş üzümü
100 g ceviz
1 adet nar
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