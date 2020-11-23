MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri At arabasını kaldırıma park eden kişiye 132 lira ceza
ABONE OL
23.11.2020 - 17:04 | | DHA

At arabasını kaldırıma park eden kişiye 132 lira ceza

Edirne’nin Keşan ilçesinde, at arabasını kaldırımın üzerine park eden kişiye, polis tarafından 132 lira ceza kesildi.

At arabasını kaldırıma park eden kişiye 132 lira ceza

Keşan’da yaşayan S.B., fatura işlemlerini halletmek üzere, at arabasıyla çarşıya çıktı. At arabasını, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde kaldırıma çıkararak, park eden S.B., işlemlerini yaptırmaya gitti. Polis, at arabasını kaldırıma park edip, yayaların geçişini engelleyen S.B.'ye, 132 lira ceza uyguladı. At arabası ise S.B. tarafından kaldırımdan indirildi.

 

Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Eğlence mekanına dönüştürülen eve şok baskın!

Eğlence mekanına dönüştürülen eve şok baskın!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet