At arabasını kaldırıma park eden kişiye 132 lira ceza

Keşan’da yaşayan S.B., fatura işlemlerini halletmek üzere, at arabasıyla çarşıya çıktı. At arabasını, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde kaldırıma çıkararak, park eden S.B., işlemlerini yaptırmaya gitti. Polis, at arabasını kaldırıma park edip, yayaların geçişini engelleyen S.B.'ye, 132 lira ceza uyguladı. At arabası ise S.B. tarafından kaldırımdan indirildi.
Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.