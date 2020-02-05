ATA AÖF Bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 1-2 Şubat ATA AÖF Bütünleme sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları sona erdi. ATA aÖF öğrencilerinden Güz Dönemi sınavlaırnda başarısız olanlar, ATA AÖF bütünleme sınavına katılım sağladı. 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde ATA aÖF bütünleme sınavı tamamlandı. Bugünlerde ise ATA AÖF sınav sonuçları heyecanı yaşanıyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA aÖF bütünleme sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1-2 Şubat 2020 tarihlerinde uygulanan ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandığında https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sınav sonucunuza erişim sağlayabilirsiniz.

2019-2020 Bütünleme Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

Bütünleme sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 05 Şubat 2020 Çarşamba saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Sınav Soru ve Cevaplarına Erişim Kılavuzu için tıklayınız.



Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.



ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 28-29 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları ise 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF Bahar Dönemi Bütünleme sınavı 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.