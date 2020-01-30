ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman? ATA AÖF deprem ile ilgili duyuru yayımladı

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavlarından sonra bütünleme sınavı geldi çattı. Bu hafta sonu uygulanacak olan ATA AÖF bütünleme sınavı öğrenileri arayışa geçirdi. ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınavı tarihi ne zaman? İşte detaylar...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacaktır. Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

"Deprem ile İlgili Duyuru (Bütünleme Sınavlarına Dair)

24 Ocak Cuma günü yaşadığımız Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları önceden planlandığı gibi 81 ilde ve 102 sınav merkezinde 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Ancak; depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan öğrencilerimiz ile birinci derece yakını hastanede olan veya vefat eden öğrencilerimizden bütünleme sınavına giremeyecek olanlar, bu durumlarını belgelemeleri hâlinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Aşağıda belirtilen belgeler “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine kullanılabilir:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.

Not: ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler.