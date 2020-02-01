ATA AÖF bütünleme sınavı saat kaçta? ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavını, 81 ilin tamamında bulunan 94 sınav merkezinde yaptı.

28-29 Aralık 2019 tarihlerinde üç oturumda yapılan Güz Yarıyılı Final Sınavına, 7 lisans, 4 lisans tamamlama ve 28 önlisans programında eğitim hizmeti alan 193 bin 130 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1501 engelli öğrenciden 630 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 3371 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde üç oturumda 1643 binada, 104 Sınav Merkez Yöneticisi, 1643 Bina Sınav Sorumlusu, 777 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 1643 Bina Yöneticisi, 19 bin 557 Salon Başkanı, 22 bin 259 Gözetmen ve 4107 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 60 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA?

ATA AÖF bütünleme sınavı saati, her öğrencinin sınav giriş belgesi üzerinde yer alıyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF bütünleme sınavı giri belgesi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANIR?

ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları sınavlar uygulandıktan

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları için tarih duyurulduğunda haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.