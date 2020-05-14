ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2020? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavlarının online şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak erişim sağlanabiliyor. ATA AÖF sınav sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor.Peki, ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF online sınav sistemi 04-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında açık olacak. Sınavların bittikten sonra açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF online Vvze sınavı ile ilgili bilgilendirme metininde şu ifadeler yer aldı:

"Online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. İnternet bağlantısı olan bilgisayar, tablet ya da cep telefonu temini sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan Fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

Sınav sistemimiz 04-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında, her gün saat 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Öğrencilerimizin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz tarafından duyurulacaktır. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. “Önceki” ve “Sonraki” butonlarını kullanarak sorular arasında geçiş yapabilirsiniz.

Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/ internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Online vize sınav notunun başarı notuna katkısı %25 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Sınava başlamadan önce tarayıcınızın güncel olduğundan emin olunuz. Sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda “Ctrl+F5” tuş kombinasyonunu kullanarak sayfanızı yenileyebilirsiniz.

Online deneme sınavı ekranı vize sınavı süresince (04-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında) erişime kapalı olacaktır.

Sınav sonuçları 18 Mayıs 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecektir.

LMS sayfanızda yer alan “YARDIM” butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 20.30’dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir."