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27.03.2020 - 13:07 |

ATA AÖF sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde sınav tarihleri yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de çeşitli alanlarda pek çok tedbir alındı. Corona virüsü önlemleri nedeniyle bazı sınavların tarihleri ertelendi. Peki ATA AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman yapılacak?

ATA AÖF sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Corona virüs salgınından dolayı üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor ve bazı sınavlar erteleniyor. Öğrencilerin araştırdığı sınavlar arasında ATA AÖF sınavları yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden bir açıklama geldi. Peki ATA AÖF sınavları ertelendi mi?

ATA AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden şu açıklama yapıldı:

"Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilerimize duyurulacaktır.

Yeni vize tarihleri belirlendiğinde sınav merkezi değişikliği yapılabilecektir. Hangi tarih aralığında sınav merkezi değişikliği yapılabileceği ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır. "

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HAKKINDA BİLGİ

Fakülte 02.06.2010 tarih ve 27599 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.04.2010 tarih ve 342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kuruluşu ile birlikte idari, akademik ve fiziki teşkilatlanma çalışmalarına başlayan Fakülte bu çalışmalarını 01 Şubat 2012 tarihine kadar üniversite, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün 3. katında sürdürmüştür. Belirtilen tarihten itibaren eğitim-öğretim hizmetleri fakültenin kendi hizmet binasında yürütülmektedir. Fakülte bünyesinde 7 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 27 önlisans programı olmak üzere toplam 38 program yürütülmektedir. Fakültenin ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim - Öğretim yılında vermiştir.

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