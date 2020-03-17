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17.03.2020 - 10:15 |

ATA AÖF sınavları ertelendi mi? ATA AÖF vize sınav tarihleri ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ertelendi mi? ATA AÖF öğrencileri, merakla bu soruyu araştırırken, Atatürk Üniversitesi'nden resmi açıklama geldi. Peki ATA AÖF sınavları ertelendi mi? ATA AÖF vize sınav tarihleri ne zaman? İşte ATA AÖF öğrencileri yakından ilgilendiren bilgiler...

ATA AÖF sınavları ertelendi mi? ATA AÖF vize sınav tarihleri ne zaman?

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak olan ATA aÖF sınav tarihleri belirlenmişti. ATA AÖF öğrencileri sınav hazırlıklarına başladıktan sonra ülkemizde başgösteren corona virüsü vakaları sonrasında bazı tedbirler alındı. Eğitim - Öğretim de bu tedbirler arasında yer aldı. Çoğu sınavlar ertelenirken, ATA aÖF vize snavları merak konusu oldu. Peki ATA aÖF vize sınavları ertelendi mi? ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden resmi açıklama:

Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilerimize duyurulacaktır.

Corona virüs riskine karşın 14 altın kural!Sağlık Bakanlığı paylaştığı bu videoyla tüm vatandaşları uyardı. Videoya, "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir." notu eklendi.
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