09.03.2020 - 11:42 |
ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF Bahar Dönemi vize - final tarihleri 2020
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. ATA AÖF öğrencileri, vizelerin ne zaman uygulanacağını öğrenmek için arayışa geçti. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman? İşte ATA AÖF Bahar Dönemi vize tarihleri 2020
ATA AÖF sınav takvimini yayımladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, 2020 sınav tarihlerini öğrenmek için harekete geçti. ATA AÖF Güz Döenmi sınavlarından sonra, Bahar Dönemi sınavları merak konusu oldu. İşte ATA AÖF Bahar dönemi vize tarihleri 2020
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2020
ATA AÖF Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavları 28-29 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF Bahar Yarıyılı sonu (final) sınavı 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF Bütünleme sınavı tarihi 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.
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