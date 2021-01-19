ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman, ücreti ne kadar?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları da online olarak tamamlandı. Yeni yılın ilk ayında gerçekleştirilen ATA AÖF online final sınavları hakkında sonuç heyecanı başladı. 2020-2021 Eğitim yılını başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, sınavlara katılım sağlıyor. Peki 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanan ATA AÖF sınavlarının sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF online final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KİMLER KAYIT YENİLEMELİ?

Birinci sınıf öğrencisiyim kayıt yenileme (ders kaydı) yapmalı mıyım?

Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf öğrencisiyim kayıt yenileme (ders kaydı) yapmalı mıyım?

2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başarısız (FF) olan dersleri Fakültemiz tarafından atanacaktır. Diğer dersler öğrencilerimizin kendileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecektir. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?









Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Ders kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra “Öğrenim” menüsü altında yer alan “Ders Alma” başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Seçtiğiniz dersler Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra ders kayıt işlemleriniz tamamlanmış olur. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak yüklenecektir.

Diğer dersler öğrencilerimizin kendileri tarafından seçilecektir. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Aynı dönem içerisinde en fazla 30 kredilik ders seçimi yapılabilir (en fazla 10 ders).