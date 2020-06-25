ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Koronavirüs nedeniyle açıköğretim sınavları online olarak gerçekleşiyor. Son olarak ATA AÖF final sınavı 15-24 Haziran tarihlerinde online olarak gerçekleşti. Dün sona eren sınavların ardından sonuçlar gündem olurken 'ATA AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusu sorulmaya başlandı.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF 'Online Final Sınavı ile İlgili Bilgilendirme Metni'nde yer alan tarihe göre sonuçlar 25 Haziran tarihinde açıklanacak. Fakat metinde sonuçların açıklanacağı saat belirtilmedi.